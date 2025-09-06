El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación térmica algo más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en comparación con las altas temperaturas. Este viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible acumulación de polvo o partículas en el aire, manteniendo la calidad del aire relativamente buena.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:37. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, ofreciendo un ambiente agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.