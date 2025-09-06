El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando la temperatura a un agradable 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la temperatura se estabiliza en 21 grados, manteniéndose en este rango hasta las 06:00. A las 07:00, se prevé un ligero descenso a 20 grados, y a las 08:00, la temperatura será de 18 grados, justo antes de que el sol comience a elevar las temperaturas nuevamente.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 37 grados a las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a las 00:00 y descendiendo a un 19% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 28 km/h durante la mañana y la tarde. A las 08:00, se prevé que el viento alcance una racha máxima de 40 km/h, aumentando a 44 km/h a las 09:00 y alcanzando su punto máximo de 54 km/h a las 11:00. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en Baeza, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el cielo se despejará aún más a medida que avance el día, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:35.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.