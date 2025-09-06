El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Baena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 20% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 27 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, se espera que las rachas máximas alcancen hasta 46 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas fuertes en momentos puntuales.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas en la tarde y la noche, especialmente a partir de las 10 de la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión al aire libre con amigos y familiares. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 9 de la noche, y finalmente bajando a 11 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada soleada y calurosa, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

