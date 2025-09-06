El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, llegando a un 19% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, no se esperan condiciones de tormenta ni precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando unos 27 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada más fresca y agradable.

La puesta de sol está programada para las 20:38, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda precaución ante el calor intenso y mantenerse hidratado durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.