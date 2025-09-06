El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% en la madrugada, pero comenzará a disminuir a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 66% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno podría ser notable en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Para el mediodía, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la tarde y la noche. El ocaso se producirá a las 20:49, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que proporcionará un toque fresco a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.