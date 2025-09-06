El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:49. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22°C a la medianoche y descenderán a 20°C a la 01:00, manteniendo un ambiente agradable.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 19°C a las 02:00 y 18°C entre las 03:00 y las 05:00. La humedad relativa irá en aumento, comenzando en un 54% y alcanzando un 69% hacia las 07:00, lo que podría generar una sensación de mayor calidez.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 08:00, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero se espera que a partir de las 10:00, las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 25°C a las 11:00 y llegando a un máximo de 34°C entre las 16:00 y las 18:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h hacia las 10:00. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas de la tarde. A partir de las 14:00, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo una velocidad constante que podría llegar hasta los 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en comparación con el calor del día.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular a las 20:37. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30°C a las 20:00 y bajando a 26°C hacia las 21:00. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en cero durante todo el día, lo que asegura un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará más llevadero el calor de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.