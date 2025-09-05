El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 5 de septiembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer, que se producirá a las 07:56. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el cielo, aunque se espera que la visibilidad sea buena y no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados . La mañana comenzará con un ambiente relativamente fresco, alcanzando los 26 grados a las 00:00, y descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que el día progrese, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 36 grados a las 17:00. Por la tarde, se espera que el termómetro se mantenga en torno a los 35 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será baja en las primeras horas, comenzando en un 18% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 45% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de calor más pronunciada, especialmente en las horas de mayor temperatura. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Desde la mañana, el viento soplará principalmente del norte, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones como el noreste y el sur, con ráfagas que podrían llegar hasta los 29 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las estrellas sean visibles. El ocaso se producirá a las 20:45, marcando el final de un día caluroso y nublado. Los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar una noche tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.