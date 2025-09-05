El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura alcance un máximo de 36 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 34% hacia la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco y caluroso, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Utrera durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones contra el calor, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a descender lentamente hacia la noche, alcanzando alrededor de 26 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 20:46, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado.

En resumen, Utrera experimentará un día cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.