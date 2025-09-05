El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a media mañana. A medida que avance el día, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con una velocidad que oscilará entre los 7 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede contribuir a una mayor evaporación y, por ende, a una sensación térmica más elevada. Es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día, la combinación de viento y calor puede generar un ambiente seco.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de precipitaciones durante todo el día. Esto significa que no se anticipan cambios bruscos en el tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un ambiente más fresco, con temperaturas que rondarán los 25 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 20:37. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 40% hacia el final del día.

En resumen, hoy en Úbeda se vivirá un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento notable del sur. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.