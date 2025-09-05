El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura inicial de 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la mañana y bajando a 24 grados a las 2 de la mañana. A partir de las 3 de la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 23 grados, alcanzando un máximo de 35 grados a las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando hasta un 43% hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el norte durante las primeras horas, con velocidades que alcanzarán los 12 km/h, y se espera que cambie a direcciones del sur y suroeste a medida que avance el día. Las rachas de viento serán más intensas por la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin que esto afecte la visibilidad ni genere condiciones adversas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, llegando a los 26 grados a las 11 de la noche, y se espera que el cielo se despeje nuevamente, permitiendo disfrutar de una noche tranquila y agradable.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán aprovechar el tiempo favorable, ya que no se prevén lluvias ni condiciones climáticas extremas. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. En resumen, Tomares disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del fin de semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.