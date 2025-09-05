El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y cálido. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones, lo que sugiere que la mayor parte del día se mantendrá seco.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 36 grados. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera en las horas más frescas.

El viento soplará desde el norte y el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en la tarde, especialmente desde el sur y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más agradables. Se espera que la temperatura mínima de la noche ronde los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada cómoda. La puesta de sol se producirá a las 20:47, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre durante las horas de la mañana y la tarde, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La ausencia de precipitaciones y el predominio de cielos despejados permitirán disfrutar de un día agradable, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.