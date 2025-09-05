El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, La Rinconada se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A partir de las 07:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 20 grados hacia las 08:00 horas.

A medida que el día avanza, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 36 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 18% por la mañana y podría bajar hasta un 17% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 39% hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de La Rinconada podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica, con ráfagas que oscilarán entre 1 y 14 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y 18:00 horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán rápidamente. Para las 21:00 horas, se espera que la temperatura baje a 29 grados , y hacia la medianoche, se prevé que se sitúe en torno a los 27 grados. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa.

Los momentos más destacados del día incluirán un hermoso ocaso a las 20:47 horas, donde el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con los últimos destellos de luz del día. En resumen, La Rinconada disfrutará de un día cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que se tornará más fresco y agradable a medida que avance la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.