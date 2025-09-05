El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se registrarán más tarde.

A medida que avance el día, las nubes irán desapareciendo, dando paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 35 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 30% por la mañana, irá aumentando hasta alcanzar un 79% hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 14:00 horas, alcanzando hasta 50 km/h. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un inicio nublado que dará paso a un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de lluvias y la presencia de viento del sur contribuirán a un ambiente cálido, por lo que se aconseja a los ciudadanos disfrutar del día con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.