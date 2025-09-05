El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable, con valores que podrían llegar hasta los 34 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 49% hacia la noche. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor.

El viento será otro aspecto a considerar, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h, predominando del sur y sureste. Durante las horas de mayor calor, se espera que el viento sople con más fuerza, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, el viento será más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que el sol brille con más intensidad, especialmente en las últimas horas del día. La puesta de sol está prevista para las 20:39, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, ofreciendo un respiro tras un día caluroso.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo cálido y seco, con cielos nublados y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.