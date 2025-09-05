El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que estas nubes se disipen, dejando un cielo claro y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y agradable.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Pozoblanco que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:43 horas. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.