El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a media tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia la noche. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante el calor extremo.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La ausencia de lluvias y la estabilidad del tiempo son factores que favorecen la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:44 horas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas elevadas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.