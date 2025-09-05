El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, elevando las temperaturas a niveles agradables.

Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 26 y 22 grados . A partir de las 10 de la mañana, se prevé un aumento gradual, alcanzando un pico de 36 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 26%, irá disminuyendo a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Los periodos de mayor actividad del viento se darán entre las 6 y las 8 de la tarde, cuando se espera que las rachas alcancen hasta 27 km/h. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá mayormente del sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más tolerable.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde y un viento moderado, los residentes podrán aprovechar al máximo este día sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.