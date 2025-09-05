El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Osuna se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo y luminoso.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 27 grados a la medianoche y alcanzando un máximo de 33 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 40%, lo que sugiere un ambiente cálido pero no excesivamente húmedo. La combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se espera que el viento sople del sureste, alcanzando velocidades de hasta 66 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado, ideal para paseos y actividades en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:43. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. La noche será fresca, con una humedad que aumentará gradualmente, alcanzando hasta el 67% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvias, lo que la convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.