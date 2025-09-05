El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. A primera hora, se espera una temperatura de 26°C, que irá disminuyendo a lo largo de la jornada, alcanzando los 22°C hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando un máximo de 36°C en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 21% en las primeras horas y aumentará hasta un 46% hacia la noche. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Morón pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

El viento soplará desde el noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al sureste, alcanzando rachas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

La salida del sol se producirá a las 07:55, mientras que el ocaso será a las 20:44, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un respiro del calor diurno. En resumen, se anticipa un día caluroso y mayormente nublado en Morón de la Frontera, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C y los 36°C, sin posibilidad de lluvias y con un viento moderado que podría hacer más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.