El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Montilla se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 25 grados , proporcionando un inicio de jornada cálido y agradable. La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% y aumentando ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, alcanzando los 35 grados . Este calor será acompañado por un ligero aumento en la humedad, que podría llegar hasta un 24% en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de calor y baja humedad hará que la sensación térmica se mantenga dentro de un rango confortable para la mayoría de los habitantes.

El viento, que soplará predominantemente del sur, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento se mantenga constante, con ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h, especialmente en áreas abiertas. Esto podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando un 57% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y húmeda. El ocaso se producirá a las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado y las nubes altas que podrían reflejar los colores del atardecer.

En resumen, el día de hoy en Montilla se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.