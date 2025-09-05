El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las nubes altas persistirán, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 33 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 18:00 y 29 grados a las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente cómodos, con un 41% a las 10:00 y descendiendo a un 31% a las 11:00. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 39% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día, lo que será un alivio para los que se encuentren al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:00 y se espera que se ponga a las 20:50, lo que proporcionará un día largo y soleado para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será ideal para disfrutar de un día de campo, paseos o cualquier actividad que requiera buen tiempo, con temperaturas cálidas y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.