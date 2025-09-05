El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 24 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A las 8:00, se espera una temperatura de 20 grados, que se mantendrá estable hasta el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados entre las 16:00 y las 17:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más alta, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. Esta brisa será más notable durante la mañana y la tarde, lo que puede ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, por la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones en Martos durante el día de hoy, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alrededor de 19 grados a las 20:00. La puesta de sol se producirá a las 20:39, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Martos podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy será predominantemente soleado con algunas nubes altas, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.