El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

A medida que avance el día, las nubes altas darán paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 11 de la mañana y culminará en un máximo de 38 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 19% y se mantendrá en niveles bajos durante la mayor parte del día, alcanzando un 16% en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, aumentando su intensidad. Se anticipan ráfagas de hasta 46 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del calor intenso.

La combinación de altas temperaturas y vientos fuertes podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se caracterizará por un cielo despejado, temperaturas elevadas y vientos fuertes, lo que sugiere un día caluroso y seco. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa contribuirán a un ambiente cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.