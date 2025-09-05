El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante y temperaturas agradables.

Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 26 y 24 grados , proporcionando un inicio de jornada cálido. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 22 grados a media mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 36 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque baja en comparación con otros meses, se mantendrá en torno al 19% durante las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento, que soplará principalmente del norte y del suroeste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 3 y los 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.