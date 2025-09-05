El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Lucena se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 24% por la mañana y podría bajar hasta un 14% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 18 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente en las zonas más expuestas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. Sin embargo, hacia el final del día, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia la tarde y bajando a 23 grados por la noche. La humedad aumentará ligeramente al caer la tarde, alcanzando un 32% en las horas nocturnas.

Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 20:41. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar el cielo despejado y disfrutar de la belleza del firmamento.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 34 grados , sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día, y que aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.