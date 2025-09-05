El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, estas irán desapareciendo, dando paso a un ambiente soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 21 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados durante la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día seco y cálido, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con una velocidad que oscilará entre los 1 y 24 km/h, predominando de dirección este y sureste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:45, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.