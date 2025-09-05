El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 26 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá en niveles bajos, rondando entre el 11% y el 31%. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que podría hacer que las altas temperaturas sean más tolerables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento podría cambiar a lo largo del día, con algunas ráfagas provenientes del sur y suroeste en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo.

El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 20:37, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.