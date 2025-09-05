El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 09:00 y subirá hasta los 29 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 33 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, durante las horas más cálidas del día, se espera que la humedad baje a un 24% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

No se anticipan lluvias en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con un ocaso previsto para las 20:51, los habitantes de Lepe podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un ambiente cálido y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.