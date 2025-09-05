El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 16% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia el final del día. Las condiciones seguirán siendo despejadas, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y una agradable velada al aire libre.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de temperaturas elevadas, baja probabilidad de lluvia y vientos moderados sugiere un día típico de verano, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.
