El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde, aunque no superará el 43% en las horas nocturnas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. Las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de una velada al aire libre, con cielos despejados y una brisa suave que hará que la temperatura sea más agradable.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.