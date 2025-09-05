El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas se disipen, dejando paso a un cielo mayormente despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas agradables de alrededor de 26 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados durante las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento notable en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando se espera que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. Esto, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h desde el suroeste. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

En resumen, el día en Dos Hermanas se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.