El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Écija se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando las temperaturas a un máximo de 36 grados en las horas más cálidas.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 26 y 22 grados , proporcionando un inicio de jornada cálido pero agradable. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 36 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 17% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% en la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste a una velocidad de 5 a 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también es importante tener precaución, ya que las ráfagas fuertes pueden afectar la sensación térmica.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de altas temperaturas y viento fuerte puede hacer que la jornada sea tanto agradable como desafiante, por lo que se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero con responsabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.