El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Coria del Río se prepara para un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura inicial será de 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, especialmente durante las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados . La máxima se alcanzará en la tarde, alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 36 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 19%, aumentará gradualmente, alcanzando un 39% hacia el final del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y del noreste. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 7 km/h, disminuyendo a 5 km/h en la siguiente hora. Sin embargo, se prevé que el viento aumente su intensidad a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de un día soleado en la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 20:47 horas.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.