El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se observarán nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada y hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 25 y 19 grados , con una ligera disminución a medida que avanza el día. La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 42% por la tarde, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 19 grados, con un leve aumento hacia el mediodía, alcanzando los 25 grados. La brisa del este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, aportará algo de frescura a la atmósfera, aunque no se prevén ráfagas significativas que alteren la calma del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 38 grados en las horas más cálidas. La combinación de calor y baja humedad podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los cordobeses tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La probabilidad de precipitaciones es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan aliviar el calor.

A medida que el sol comience a descender, las temperaturas empezarán a bajar, alcanzando los 36 grados hacia la tarde y descendiendo a 25 grados al caer la noche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las primeras horas de la noche. El viento cambiará de dirección hacia el sur, con velocidades que podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

El ocaso está previsto para las 20:42, momento en el cual las temperaturas seguirán descendiendo, proporcionando un ambiente más agradable para disfrutar de la noche cordobesa. En resumen, se espera un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.