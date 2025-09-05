El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

La temperatura experimentará un ligero descenso a lo largo del día, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas, alrededor de las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 40%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en las horas pico. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados , lo que permitirá un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a suroeste hacia el final del día, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Los ciudadanos de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas, perfecto para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente cálido, con cielos mayormente despejados y algunas nubes altas. Las temperaturas serán elevadas, especialmente en las horas centrales del día, y el viento proporcionará un ligero alivio. Con la ausencia de lluvias y un tiempo estable, es un día propicio para disfrutar de las actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.