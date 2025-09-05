El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas continúen subiendo, alcanzando un máximo de 33 grados hacia las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 61% durante las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de calor y humedad.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que sugiere que los residentes de Cartaya pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las primeras horas de la mañana, proporcionando un alivio temporal del calor. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada.

En la tarde, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 50% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y húmeda.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados del día, con el orto programado para las 08:02 y el ocaso a las 20:51. Esto brindará a los cartayeros la oportunidad de disfrutar de hermosos paisajes al inicio y al final del día. En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya será cálido, seco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se toman las debidas precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.