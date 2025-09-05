El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante la madrugada.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 18% a las 00:00 y se mantendrá en niveles relativamente bajos durante la mayor parte del día, alcanzando un 19% en las horas de la tarde. Esto sugiere un ambiente cálido y seco, lo que podría resultar en una sensación térmica más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 20:00. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 20:45, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Carmona se prepara para un día caluroso y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro ante el calor. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.