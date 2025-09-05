El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Camas se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que adornarán el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 26 grados , con una ligera disminución a 25 grados en la primera hora del día. La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% y aumentando gradualmente hasta un 37% hacia las 8 de la mañana.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la mañana y estabilizándose en 23 grados entre las 10 y las 11 de la mañana. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto permitirá que los habitantes de Camas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas centrales del día. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad. Para la tarde, se anticipa que la velocidad del viento alcance hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 36 grados alrededor de las 4 de la tarde.

La tarde se presentará calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 35 y 36 grados, mientras que la humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 20% hacia las 5 de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, llegando a 28 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:47.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y la ausencia de lluvias, los residentes podrán aprovechar al máximo este día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.