El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 20% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% por la noche. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso será a las 20:40, lo que permitirá disfrutar de un largo día soleado. En resumen, se anticipa un día caluroso y mayormente despejado en Cabra, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.