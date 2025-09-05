El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 37°C por la tarde, lo que sugiere un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a lo largo del día, alcanzando un 15% en las horas pico. Esto puede contribuir a una sensación térmica más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente al atardecer.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y eventos sociales. Los habitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso a las 20:46, brindando una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos, así que es un buen momento para aprovechar el entorno y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, ideal para disfrutar de la vida al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.