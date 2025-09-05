El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Bormujos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles incómodos. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más tolerable, a pesar del calor. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que la humedad aumente, alcanzando un 40% hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y del sur a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, será constante y contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los residentes disfruten de un ambiente tranquilo y agradable. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:47, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave promete un día agradable para todos los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.