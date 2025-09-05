El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 38 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 16% por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde, pero sin llegar a niveles que puedan provocar incomodidad significativa. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso en la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. Las nubes altas persistirán, pero se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 20:38, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.