El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 36 grados durante la tarde. Este aumento de temperatura es típico para esta época del año, y se espera que el ambiente sea cálido y agradable.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y disminuyendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Baeza que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco y estable. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Se espera que la dirección del viento contribuya a una sensación de frescura en momentos puntuales, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 26 grados, lo que permitirá un descanso reparador tras un día caluroso.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será cálido y seco, con nubes altas que no impedirán la entrada de luz solar. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día al aire libre, pero con precaución ante las altas temperaturas y la baja humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.