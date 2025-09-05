El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La sensación térmica puede ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 21% por la mañana y descenderá a niveles más altos hacia la tarde, alcanzando hasta un 47% en las últimas horas del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Este viento puede ser un alivio para quienes se encuentren en espacios abiertos, pero también es importante estar atentos a posibles rachas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Los periodos de mayor claridad se concentrarán en la tarde, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:40. Este será un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o de una cena en una terraza, ya que las temperaturas comenzarán a descender suavemente.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.