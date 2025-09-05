El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto por nubes altas, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 18% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 28% en la tarde. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento sugiere que no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 20:39, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.