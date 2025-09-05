El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Almonte se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, identificadas como "17n", estarán presentes, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas de la tarde, alrededor de las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 18% y podría llegar a un 22% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h. A medida que el día progrese, la dirección del viento cambiará hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ningún momento del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Almonte podrán disfrutar de un tiempo agradable y soleado. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:48. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se espera que caigan a alrededor de 24 grados hacia las 23:00 horas, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, Almonte disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.