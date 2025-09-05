El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Aljaraque se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero se espera que a partir de la tarde, el cielo se mantenga despejado, permitiendo disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas agradables de alrededor de 25 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados durante las horas más frescas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 33 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 29% en la mañana y aumentando hasta un 52% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del norte y del noroeste, ayudará a mitigar la sensación de calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 28 km/h, siendo más intensas durante la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Aljaraque hoy. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:50. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Aljaraque, con condiciones climáticas favorables y agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.