El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y húmedo.

La humedad relativa será baja en las primeras horas, comenzando en un 19% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% en la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto permitirá que los residentes disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por el municipio.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h, predominando del sur. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 20:47, momento en el que se espera que el ocaso ilumine el horizonte con tonos cálidos. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C hacia la medianoche, lo que proporcionará un alivio del calor diurno.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

