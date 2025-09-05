El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera suave y templada. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor en comparación con las altas temperaturas. Este viento puede ser un alivio para quienes se encuentren en espacios abiertos, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, a pesar de la presencia de nubes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de nubes altas y un viento moderado proporcionará un día agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.