El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más notorias, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que garantiza un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 y 24 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 34 grados hacia las 18:00 horas. Este calor será más intenso en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo del 13% en las horas de mayor calor. Esto puede contribuir a una sensación térmica más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución con el viento, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas cálidas. Las nubes altas que se prevén no afectarán la estabilidad del tiempo, y la ausencia de precipitaciones permitirá que los visueños disfruten de un día sin interrupciones. Con la llegada de la tarde, el calor se intensificará, por lo que es aconsejable planificar las actividades en las horas más frescas de la mañana o al atardecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.